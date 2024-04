Tanto sole e temperature in aumento su tutta la Bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tommaso Grieco del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Dopo il passaggio del sistema frontale nel corso di mercoledì, la pressione sulla nostra regione torna ad aumentare per mano dell’Anticiclone sub-tropicale, il quale si ergerà di latitudine e convoglierà masse d’aria assai più calda in direzione dell’Italia. Ne conseguirà un fine settimana all’insegna della stabilità, condiurne quasi dal sapore estivo. Venerdì 12 aprile 2024Tempo previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutti i settori.: Minime in lieve, massime in ulteriore lievecon valori diffusi superiori ai 24°C in pianura. Zero termico in risalita verso i 3900m.Venti: Deboli variabili in pianura, deboli settentrionali ...