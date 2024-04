Tanti | servizi educativi municipali come cinghia di trasmissione per la consapevolezza sanitaria di educatori e famiglie

(Di venerdì 12 aprile 2024) Arezzo, 12 aprile 2024 – “Il Comune di Arezzo ha partecipato ieri ad un interessante convegno promosso dal direttore dell'Unità operative complessa di Pediatria di Arezzo del San Donato, dott. Marco Martini, insieme alla dott.ssa Letizia Magi direttrice di neonatologia e terapia intensiva neonatale sempre del nostro presidio ospedaliero dedicato all'informazione e prevenzione circa la sindrome da scuotimento che causa, spesso involontariamente, incidenti gravissimi che possono portare alla morte del bambino o della bambina di pochi mesi. Il convegno, aperto ad esperti di fama nazionale, ha dato tutte le informazioni base al fine di dare piena contezza a tutti con un approccio capace dei tenere insieme un alto livello scientifico con un accorto stile divulgativo ben compresibile da tutti. Il convegno era dedicato a Mattia, in bimbo di 8 mesi che ha perso la vita in un nido a causa di un ...

