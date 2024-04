Taglio del bosco Ambientalisti insorgono

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dove prima c’era un, ora c’è solo una distesa di erba secca e terra. Le rive del torrente Gandoglio tra Dolzago, Ello e Colle Brianza sono state disboscate. Con il pretesto di interventi di "di manutenzione in prossimità di strade, canali e ferrovie", sono stati tagliati decine di alberi cresciuti spontaneamente. Non solo è stato raso al suolo parte di un ecosistema, ma si sono create le condizioni per eventuali dissesti idrogeologici, come del resto ne sono stati già registrati nelle ultime settimane tra frane, allagamenti ed esondazioni del torrente. Lo denuncia Roberto Fumagalli, presidente del Circolo ambientale Ilaria Alpi, insieme a volontari e soci dell’associazione Monte di Brianza, del Cai, del Centri ricerche ornitologiche di Varenna, di Legambiente e del Wwf. Hanno chiesto di poter almeno visionare i progetti dell’intervento, ...