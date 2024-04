Tabellone qualificazioni Atp Monaco di Baviera 2024 | presenti 5 azzurri

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sono cinque glineldial torneo Atp didi. Andrea Pellegrino dovrà vedersela contro il belga Michael Geerts e in caso di passaggio del turno potrebbe esserci un derby tricolore contro Francesco Passaro, che dovrà vedersela contro il padrone di casa Yannik Kelm, che beneficia di una wild card. Impegno contro Ivan Gakhov per Alexander Weis, mentre Alessandro Giannessi sarà impegnato contro Marc-Andrea Huesler. Per Edoardo Lavagna il primo ostacolo dellesarà rappresentato da Nerman Fatic. Primo turno(1) A. Pellegrino – M. Geerts (WC) Y. Kelm – (5) F. Passaro (2) R. Molleker – H. Squire A. Wels – (6) I. Gakhov (3) J. Choinski – (WC) H. Haupt A. Giannessi – (7) M. ...

Nuria Brancaccio cerca il pass per il main draw al torneo Wta di Rouen 2024 , elevato al rango di 250 in questa stagione. L’azzurra è l’unica tennista del Bel Paese a trovarsi ai nastri di partenza ... (sportface)

Barcellona: obiettivo main draw per Vavassori e Mager - Sono due i tennisti italiani impegnati nelle qualificazioni del “Barcelona Open Banc Sabadell ... n.298 del ranking, in Tabellone grazie ad una wild card. Tra i due non ci sono precedenti. Decisamente ...sport.tiscali

Monaco di Baviera: quanta Italia nelle qualificazioni! - Sono cinque i tennisti italiani in gara nelle qualificazioni deel “BMWOpen” (ATP 250 - montepremi 579.320 euro) di scena sui campi in terra ...sport.tiscali

Tennis, Luca Nardi entra nel Tabellone principale a Bucarest: tre gli italiani nel main draw - Cambio di programma per Luca Nardi. Il classe 2003 del Bel Paese non prenderà parte alle qualificazioni dell'ATP500 di Barcellona, in programma la prossima settimana, ma sarà nel Tabellone principale ...oasport