Suviana | stop alle ricerche | trovato l' ultimo disperso

IL VIDEO. Strage Suviana: individuata la sesta vittima, sale bilancio - Bargi (Bo), 12 apr. (askanews) - Come previsto, sale a sei il bilancio delle vittime dell'esplosione nella centrale idroelettrica Enel di Suviana. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato ...ildolomiti

Subsonica live a Bologna ricordano le vittime di Suviana: “Non puoi uscire di casa per lavorare e non tornare” - Home » Territori » Emilia Romagna » Subsonica live a Bologna ricordano le vittime di Suviana: “Non puoi uscire di casa per lavorare e non tornare” BOLOGNA- Musica sì, e tanta. Ma anche politica e la c ...dire

Strage nella centrale idroelettrica: controlli nell’impianto casertano. stop alle visite delle scolaresche - Intanto si cerca ancora il corpo dell'ultimo disperso, il manager Garzillo, dipendente della centrale di Presenzano ...casertace