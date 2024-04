Suviana | ritrovato il corpo dell’ultimo disperso Sbarra replica all’attacco di Landini

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 12 aprile 2024) È stato recuperato l’ultimonell’esplosione avvenuta nella centrale a Bargi, vicino al lago di. A quanto trapelato dalla prefettura di Bologna, ilè stato recuperato, ma l’identificazione ufficiale non è ancora avvenuta. Dopo i tre recuperi di ieri, all’appello mancava il napoletano Vincenzo Garzillo. Sale dunque ormai a sette il triste bilancio della strage. Una buona notizia arriva, invece, dal fronte dei feriti: l’ospedale Sant’Orsola di Bologna ha fatto sapere che l’operaio di 35 anni ferito dopo l’esplosione e ricoverato presso la struttura in rianimazione è fuori pericolo. Recuperato ildiGarzillo, 68 anni, era un ex dipendente Enel, ormai in pensione da un anno e mezzo dopo 46 anni di lavoro. Proprio ...