(Di venerdì 12 aprile 2024) È statoil corpo dell’lavoratorenell’esplosione della centrale idroelettrica di Bargi al lago di, in provincia di Bologna. Non è stato ancora ufficialmente identificato, ma all’appello mancava il 68enne napoletano Vincenzo Garzillo . Sale così amorti il tragico bilancio dell’esplosione alla centrale dia Bargi sull'Appennino bolognese. Con...

CENTRALE Suviana: recuperato corpo ultimo disperso

Chi era Vincenzo Garzillo, l’ultima vittima di Suviana: era in pensione da un anno e mezzo - Era il supervisore per la riattivazione dei macchinari. Napoletano di 68 anni in pensione, ex dipendente Enel, da un anno consulente molto richiesto di una società di ingegneria di Chieti. Lascia mogl ...quotidiano

Suviana, recuperato l'ultimo disperso: salgono a sette le vittime. Il primo "indiziato" per la strage è l'alternatore - L’ex tecnico di Enel Green Power interviene anche sul tema dei subappalti: "Aggiungo che anche tutti i discorsi sui subappalti hanno pochissimo senso. Le persone chiamate da altre ditte sono esperti c ...gazzettadelsud