Supplenze 2024 | docenti in maternità e malattia da sostituire | le graduatorie sono esaurite Ecco gli INTERPELLI | chi può rispondere

(Di venerdì 12 aprile 2024) Anche quest'anno le scuole cercano itramite. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo .

Il docente di ruolo può accettare Supplenze non solo per altra classe di concorso e altro grado ma anche per una diversa tipologia di posto. L'articolo Supplenze docenti ruolo 2024 /25: per altra ... (orizzontescuola)

C'è grande attesa per quanto riguarda l'ordinanza ministeriale che disciplinerà l'aggiornamento delle GPS docenti 2024 / 2026 , le cui operazioni potrebbero partire intorno alla metà di ... (orizzontescuola)

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite INTERPELLI . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui ... (orizzontescuola)

Aggiornamento GPS docenti 2024/2026, come scegliere le 20 scuole: in base alla comodità o alla nomina delle GPS dell’anno precedente - Si avvicina il momento dell'aggiornamento delle GPS docenti 2024/2026: l'ordinanza ministeriale è attesa a momenti e il via alle operazioni è previsto di conseguenza intorno alla metà di aprile.orizzontescuola

Assunzioni Gps sostegno prima fascia verso la proroga: cosa cambia e scadenza - Per gli specializzati sul sostegno inserito l'emendamento al decreto Pnrr 4 per le assunzioni dalla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le Supplenze. Ecco fino a quando.money

Insegnanti di sostegno, emendamento al decreto Pnrr: assunzioni dalle “Graduatorie Gps". Si avvicina il posto di ruolo - “La norma - fanno sapere Flc Cgil abroga le graduatorie regionali”. Entusiasmo anche da Fdl e Lega: “Si tratta di un’ulteriore possibilità oltre al concorso ...ilsecoloxix