Supercoppa d’Arabia | follia al termine della finale | calciatore preso a frustate VIDEO

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pubblicato il 12 Aprile, 2024 Ci si stenta a credere. Ma è successo davvero. In Arabia i calciatori vengono presi a… Il grottesco episodio è avvenuto alpersa dall’Al-Ittihad contro l’Al-Hilal. La squadra di Milinkovic Savic ha battuto 4-1 quella di Benzema. E a un tifoso la sonora sconfitta non è andata giù, tanto da cominciare a inveire contro un giocatore, Abderrazak Hamdallah. pic.twitter.com/zzuPEGUqlU— Out Of Context Football (@nocontextfooty) April 11, 2024 Offese pesanti, che all’attaccante autorerete che aveva illuso, portando in vantaggio l’Al-Ittihad al 21?, non sono andate giù. Così, si è avvicinato al settore da dove il tifoso urlava e gli ha lanciato dell’acqua con la borraccia ...

