Strasburgo – Reims – probabili formazioni

(Di venerdì 12 aprile 2024) La stagione di Ligue 1 entra negli ultimi sei turni questo fine settimana, con loche ospita ilallo Stade de la Meinau sabato 13 aprile. Entrambe lesono imbattute nelle ultime partite e si presentano al turno numero 29, anche se gli uomini di Patrick Vieira sono più in forma delle squadre che sperano nell’Europa. Il calcio di inizio diè previsto alle 17 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadrePur non avendo la certezza di partecipare alla Ligue 1 nella prossima stagione, locontinua a fare passi avanti nella sua lotta per la sopravvivenza, avendo allungato a tre la sua serie di imbattibilità lo scorso fine ...

Reduce dal più salomonico dei pareggi contro il Tolosa lo Strasburgo di Vieira proverà a proseguire nel trend positivo quest'oggi in casa contro il Reims di Still. Gli alsaziani con 7 punti nelle ...

Strasburgo-Reims, il pronostico di Ligue 1: risultato esatto a sorpresa - Dopo il pareggio con il Tolosa nell'ultima giornata di Ligue 1, lo Strasburgo è pronto ad affrontare un grande avversario, ovvero il Reims. Una gara che potrebbe regalare grandi emozioni, viste e ...

