Strappo a sinistra | Giuseppi ritira gli assessori Ma il M5s sapeva dal 2020

(Di venerdì 12 aprile 2024) Giuseppe Conte ha fatto pulizia. E a Bari ha scaricato Elly Schlein, rompendo qualsiasi possibile alleanza per le Comunali, e pure il governatore Michele Emiliano. Una mossa che ha scatenato una «forte irritazione» al Nazareno. La miccia che ha mandato all'aria un matrimonio mai celebrato, che aveva scricchiolato già dalle primarie in cui litigavano perfino su dove svolgerle, è la valanga di arresti dem per la compravendita di voti nel capoluogo pugliese, al punto che il presidente dei 5 Stelle aveva mandato più di un pizzino alla segretaria del Pd, avvisandola di passare al setaccio il suo partito e depurarlo da cacicchi e capibastone. Forte della titubanza di Elly sul repulisti, Conte ha fatto la mossa del cavallo. E ha attuato la rottura totale. «Stiamo leggendo pagine di politica, che sono anche di cronaca giudiziaria, che fanno tremare i polsi. Non combattiamo solo Meloni e soci, ...