Strage Suviana | recuperato il corpo dell’ultimo disperso | dolore e commozione a Napoli

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ statoillavoratorenell’esplosione della centrale idroelettrica di Bargi al lago di, in provincia di Bologna. Non è stato ancora ufficialmente identificato. Mancava all’appello il 68enne napoletano Vincenzo Garzillo. Si è pregato e sperato nel quartiere di Pianura a. Non solo nel parco residenziale al cui interno si trova l’abitazione di Vincenzo Garzillo, l’ultimo dei dispersi delladella centrale idroelettrica di Bargi, dove familiari e amici si sono stretti attorno alla moglie Patrizia Buonomo e alla figlia dell’uomo, Fara, mentre il fratello della giovane, Mario, si era recato a, in Emilia per seguire da vicino le fasi di ricerca. Questa mattina la ...