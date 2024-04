Strada per le api | alunni al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Calendule, malve, margherite, borragine, girasoli e altri fiori ancora, amati dagli insetti impollinatori. La scuola media "Salvador Allende" ha creato unaper le api, all’interno del giardino dell’istituto. Lo ha fatto nell’ambito dell’iniziativa "Non ti scordar di me" e ha visto lavorare un nutrito gruppo formato dai volontari di Legambiente e da alcuni genitori, insieme agli studenti. Un progetto collettivo per cercare di riportare in città le api, sempre meno presenti nei contesti urbani. La classe coinvolta nel progetto è stata la seconda C. "Con zappa, zappette, rastrelli e mani, tante mani, abbiamo prima di tutto liberato la striscia di terreno che corre lungo il recinto che dà su viale Leonardo da Vinci dalle erbacce e dalle enormi piante ormai rinsecchite - hanno raccontato i responsabili del circolo padernese di Legambiente -. Poi abbiamo lavorato ...