Stoffe e maglie senza etichetta Maxi sequestro al Macrolotto di 70 000 rotoli di tessuto

(Di venerdì 12 aprile 2024) Oltre settantamiladisequestrati, più di 5mila t-shirt e 340mila accessori per l’abbigliamento. Valore totale: 6 milioni di euro. Sono i numeri che riassumono l’ultima operazione della Guardia di Finanza di Prato che è tornta a puntare i riflettori sul. La lente d’ingrandimento delle Fiamme Gialle pratesi si è fermata questa volta sulle aziende che si occupano del commercio all’ingrosso di tessuti e abbigliamento. Obiettivo: verificare il rispetto dei dettami normativi previsti in materia di tracciabilità della filiera di produzione e commercializzazione. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria si sono concentrati, in particolare, sulle etichette riportate sui tessuti e sui capi di abbigliamento, con l’obiettivo di rilevare irregolarità nell’indicazione del produttore o della composizione ...

