Stoccarda-Eintracht Francoforte sabato 13 aprile 2024 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il gol di Guirassy a Dortmund ha portato lodi Hoeness a pari punti con il Bayern Monaco al secondo posto nella Bundesliga. Gli svevi sono ormai sempre più vicini ad un traguardo storico, ed è una bella notizia per tutto il calcio tedesco quella del ritorno nelle alte sfere di un sodalizio trai più blasonati di tutto il movimento.Contro l’di Toppmoeller, squadra InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il programma completo del weekend, Bayer già campione - E, sempre sabato, ma all’ora del sole che cala, sarà la volta della discesa in campo della terza della classe, lo Stoccarda di scena contro l’Eintracht Francoforte, attualmente in lizza per un posto ...football-magazine

Stoccarda-Eintracht Francoforte, il pronostico di Bundesliga: fiducia all’1 - Sabato 13 aprile sono in programma sei sfide per la 29ª giornata di Bundesliga: alla MPHArena andrà in scena la sfida tra Stoccarda e Eintracht Francoforte, calcio d’inizio alle 18:30. - Pubblicità - ...footballnews24

Juve, il derby per chiudere il discorso Champions e riportare il sereno tra Allegri e giocatori - Nella settimana delle grandi sfide europee, la Juventus si prepara alla partita più importante per provare a diventare protagonista in Champions dalla prossima stagione. Il derby della Mole, la straci ...repubblica