Stellantis | al corteo ho visto lavoratori arrabbiati | che vogliono risposte Stiamo dalla loro parte

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ci sono 27 gradi a Torino, come se fosse estate: 12mila persone sono scese in piazza per chiedere achiare su occupazione e transizione ecologica. Il cambiamento climatico c’entra poco con la crisi senza fine dell’automotive made in Italy. Questi 17 anni di cassa integrazione a singhiozzo lo dimostrano, anche gli operai iniziano a capirlo. “La rivoluzione dell’automotive”, condotta e realizzata dall’Associazione Economisti dell’Energia per Federmanager, prevede che entro il 2030 i veicoli elettrificati arriveranno a rappresentare oltre il 70% delle vendite in Europa e più del 40% negli Stati Uniti, mentre entro il 2026 il costo totale delle auto elettriche uguaglierà quello dei veicoli a combustione interna. Per questo, già da tempo, molte case automobilistiche europee hanno deciso di convertire la propria filiera verso un radicale ...