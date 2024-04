Stefano De Martino sostituisce Amadeus | la decisione della Rai stupisce tutti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 12 aprile 2024)Depronto a sostituirealla conduzione dei programmi Rai: ladei vertici. Nel tempo siamo stati abituati a conoscereDecome ballerino nel programma Amici di Maria De Filippi dove ha preso il volo la sua carriera. Negli ultimi anni peròha mostrato anche talento e una certa propensione per la conduzione, tant’è che ha condotto diversi programmi televisivi come “Made in Sud”, “Stasera tutto è possibile”, “Bar Stella”, “Tim Summer Hits”, “Da Natale a Santo”. LaRai suDe(ansafoto) – ...