Startup | Wda | partnership con Next4 e VentiVenti per incentivare digitalizzazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 apr. (Labitalia) - I primi due motivi per cui unafallisce la prova del mercato sono la scarsa necessità di un certo prodotto o servizio oppure la mancanza di budget: un problema, quest'ultimo, che secondo un recente sondaggio realizzato da Cb Insight si verifica nel 29% dei casi. Per questo sono entrati in Wda,factory fondata da Roberto Macina e Mario Costanzo, due gruppi strategici e sinergici finalizzati a mantenere sia il know how indispensabile per la crescita dell'azienda, sia le finanze per svilupparla. I numeri appena citati dimostrano come si tratti di un'intuizione necessaria e lungimirante, orientata nella giusta direzione. Dal 2021, anno della sua fondazione, Wda ha già lanciato con successo tre venture, a cui se ne sta aggiungendo una quarta, raccolto più di 2.5 milioni di euro per le...