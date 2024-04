(Di venerdì 12 aprile 2024) L'interprete di Asso Merrill ha respinto al mittente le accuse di bullismo nei confronti dei giovani co-protagonisti.ha negato pubblicamente di averini colleghi Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman e Jerry O'Connell sul set del cult anni '80by Me - Ricordo di un'estate. Intervenuto a The Talk,ha risposto alla domanda della conduttrice riguardo alcune voci che lo indicavano nel personaggio, un bullo pericoloso di nome Asso Merrill, anche a telecamere spente:"Assolutamente falso. Innanzitutto, non sono quel tipo di attore e non vorrei essere quella persona. Ho passato molto tempo con River Phoenix perché entrambi suonavamo la chitarra, quindi è stata una sorta di connessione con lui. Anche …

Stand by Me, Kiefer Sutherland smentisce: "Non ho preso in giro il resto del cast" - L'interprete di Asso Merrill ha respinto al mittente le accuse di bullismo nei confronti dei giovani co-protagonisti.movieplayer

A miart Intesa Sanpaolo porta (anche) 'la forza del passato' - Intesa Sanpaolo, main partner di miart, quest'anno ha scelto di realizzare nel proprio Stand, alla fiera internazionale dell'arte in programma a Milano dal 12 al 14 aprile, un dialogo fra i nuovi orie ...ansa

In einem starken Teilnehmerfeld war das Denken für den Lindauer Johannes Kiefer (re.) und seine Kontrahenten besonders gefragt. - Beim Zusammentreffen der Schachelite Württembergs in Lindau hat der Schachspieler aus Lindau in der Altersklasse U18 drei Punkte geholt.schwaebische.de