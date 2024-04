Stalking e violenze alla ex Varriale a processo

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il gup di Roma ha rinviato a giudizio il giornalista Enrico(nella foto) pere lesioni aggravate ai danni della ex compagna, perpetrate tra dicembre 2021 e febbraio 2022. Ilè stato fissato per il 20 novembre. Secondo l’accusa, il giornalista, già sottoperai danni di un’altra donna, avrebbe aggredito l’ex nella propria abitazione, causandole lesioni.avrebbe anche minacciato la donna che aveva sollecitato i soccorsi dopo essersi ripresa.

