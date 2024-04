“Sta fingendo per il pubblico” Anita e Garibaldi | altro che amici | l’affondo dopo il Grande Fratello

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ilè finito da qualche settimana ma l’attenzione sui suoi protagonisti resta alta. Per le interviste rilasciate in tv e sui giornali, per le reunion immortalate sui social, gli sviluppi delle storie d’amore nate nella casa e non da ultimo le frecciatine che si scagliano. Si è già parlato su queste colonne di alcune dirette Instagram che hanno registrato GiuseppeOlivieri. Proprio, eliminata a sorpresa a pochi giorni dalla finale, ha raccontato di essere in contatto con tutte le persone con le quali ha legato dentro la casa del, partendo da Fiordaliso e passando per Massimiliano Varrese e, appunto,: “Con le persone con cui avevo un rapporto stretto… Sento anche Max e Giuseppe. Ho casa ...

Faceva finta di essere una ragazzina per farsi mandare via chat foto e video hard di giovanissimi giocatori di calcio. Ma in realtà rts un allenatore delle giovanili di una società della ... (ilgiornaleditalia)

Montegranaro (Fermo), 24 marzo 2024 - Ha chiamato il numero unico di emergenza 112 sostenendo che era in corso un’aggressione da parte del marito , ma in realtà aveva inventato tutto. Per questo ... (ilrestodelcarlino)

Cos’è il mistery shopper e quanto prende: come diventare cliente in incognito - Si fingono normali clienti ma sono inviati dalle aziende per monitorare l’esperienza di acquisto e controllare la qualità di prodotti e servizi. Ecco le società terze che fanno attività di indagine e ...msn

La Promessa, trame spagnole: Carlos ha lividi sul braccio, Lorenzo ha i Lujan sotto scacco - Cruz è indignata perché Jana sta curando Jimena senza aver chiamato un medico, Maria ha dubbi sul suo imminente matrimonio con Salvador ...it.blastingnews

La madre di Giulia Tramontano su Instagram: «Ti ho cercata ovunque, ma ti ho trovata solo in aula. Non avrò mai pace» - «Oggi ti ho cercata ovunque, come ogni volta che torno a Milano. Ma ti ho trovata solo in aula, dove ancora oggi ho pianto, ma sono stata orgogliosa di te. Di come te, con il tuo ...ilmessaggero