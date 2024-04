Never leave a man behind: Veterans join forces to give British spy a proper send-off after fearing the lonely paratrooper, 70, who died with no known friends or Family was set ... - Just two people were set to attend the funeral of Lance Corporal Terence 'Paddy' Purcell. But after a social media call-out, hundreds of veterans gathered to give him a proper military send-off.dailymail.co.uk

SPY x Family CODE: White si mostra con un teaser trailer davvero carino - Finalmente è disponibile il teaser trailer del film d'animazione SPY x Family CODE: White, in uscita il 24 aprile al cinema. Clicca per guardare il video.havocpoint

Spy x Family Code: White, il nuovo teaser trailer italiano dell'anime - Sarà in sala dal 24 aprile Spy x Family Code: White, il lungometraggio anime basato sul manga di Tatsuya Endo e sulla serie tv di Wit Studio e CloverWorks. Ecco il nuovo teaser trailer in italiano!comingsoon