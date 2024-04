' Sprugolino d' oro' | la finale del concorso canoro in Sala Dante

(Di venerdì 12 aprile 2024) La Spezia, 11 aprile 2024 – Finalissima della prima edizione dello 'd’Oro' sabato 13 aprile, alle 16.30, in. Ilper bambini e ragazzi, riservato a concorrenti tra i 5 e i 15 anni vede partecipare alla, dopo le preselezioni, 30 giovani cantanti, ed è organizzato da Marco Tarabugi, vero factotum dell'intera kermesse, con la collaborazione della scuola di musica Music Factory, le associazioni Tandem e Musicando, ed il Cantagiro, con il patrocinio del Comune della Spezia. “La musica è una forma d’arte capace di mettere in connessione le persone – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – e questodarà l’opportunità a tanti bambini e ragazzi di esibirsi sia singolarmente, ma anche in gruppo e con le ...

