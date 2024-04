Sparò e uccisse il cagnolico Chicco | condannato a 8 mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Bastia Umbra, 12 aprile 2024 – Uccise, un cagnolino di famiglia di piccola taglia, sparandogli per strada, nel 2019 a Bastia Umbra: ora il Tribunale di Perugia lo haa ottodi reclusione e al risarcimento del danni, da liquidarsi in sede civile. Lo riferisce l'Ente nazionale protezione animali, che attraverso l'ufficio legale e l'avvocato Claudia Ricci lo aveva denunciato e si è costituita parte civile nel procedimento. Secondo la ricostruzione degli investigatori - ricorda l'Enpa in una sua nota - l'uomo, dal cancello della propria abitazione, aveva sparato con una carabina ad aria compressa al piccolo cane, morto in strada, ai piedi di due passanti che avevano inutilmente tentato di soccorrerlo. "Un gesto così vile, crudele - ha affermato Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa - che ha distrutto non solo la ...