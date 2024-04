Spaccata nella farmacia Usa un chiusino come ariete Razziati i soldi dalla cassa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Vetrata divelta, scaffali e merce buttati ovunque, confezioni rotte di medicinali che hanno sporcato arredi e pavimento, registratore diaperto e cavi elettrici e dei terminali staccati. È il devastante scenario, la cui conta dei danni è ancora in corso, che si sono trovati davanti i titolari dellaBotti di Brembio ieri mattina alle 5. Terribile risveglio, infatti, per i proprietari della rivendita di farmaci in via Gramsci 13 (all’angolo con la centralissima piazza Matteotti). I soliti ignoti, certamente più di una persona, hanno messo nel mirino lae prima dell’alba, ne hanno sfondato la grata esterna con un tombino. Tutto per farsi largo rapidamente e ripresi dalle telecamere. Per la, è stata usata,”, la grata in ghisa di un ...