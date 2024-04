Sostenibilità | nasce “Olivia Hub” | algoritmi e Big Data per cosmetici a basso impatto

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’azienda beauty tech Eco Bio Boutique ha sviluppatoHub, il software che grazie a complessidi Intelligenza Artificiale, calcolo statistico e Machine Learning, coniuga tecnologia e bellezza. L’Ai infatti ottimizza e personalizza le relazioni con i clienti, riduce l’ambientale, garantisce al consumatore finale, ingredienti che provengono da una filiera sostenibile e controllata ed ottimizza ulteriormente i processi di produzione di laboratorio. Eco Bio Boutique fonda proprio i suoi valori nella sua mission: quella di unire scienza, tecnologia ed eco, amando ogni fase delle creazione, per arrivare ad un prodotto finale che rispecchia i valori dell’azienda e porti un beneficio reale e tangibile ai clienti.Hub permette il controllo e smistamento degli ordini ...

AGI - Chi ha detto che la sostenibilità è solo uno slogan? Non la pensano così a Scarlino , dove hanno scelto di far crescere il territorio puntando su un turismo consapevole e sull'etica ecologica. ... (agi)

Firenze , 09 aprile 2024 – Appena nato, ha già raccolto aziende per un fatturato aggregato che supera il miliardo di euro. Ma il Consorzio Physis ha potenzialmente un bacino di utenti vastissimo: ... (lanazione)

Q8 e Hypercast insieme per Q8 Podcast Lab: Nasce Q8 Podcast Lab , un nuovo progetto di comunicazione interna ideato da Q8 e Hypercast per ... Un momento per fare focus su sostenibilità, innovazione e futuro attivando dinamiche di ascolto e di ...

Presentazione del libro Impresa e Sostenibilità come nasce una startup green: Impresa e Sostenibilità come nasce una startup green è il titolo del libro di Giovanni Moccia, che verrà presentato domenica 14 aprile, alle ore 18.00, nella Biblioteca "Franco Basile" di Montemiletto. Giovanni ...