Sostenibilità e Cybersecurity | due facce della stessa medaglia?

(Di venerdì 12 aprile 2024) AGI - In un'epoca in cui il digitale si intreccia indissolubilmente con ogni aspettonostra vita, diventa cruciale comprendere come ogni nostra azione online possa avere ripercussioni in un offline i cui contorni sono sempre meno netti e più sfumati. "Questa realtà incrementa esponenzialmente quella che viene definita superficie d'attacco dei sistemi informatici, rendendo launa componente essenziale di ogni strategia di digitalizzazione", osserva Stefano Epifani, presidenteFondazione per laDigitale. "Allo stesso tempo, ci troviamo di fronte all'ineludibile necessità di agire, nella gestione di tali sistemi e grazie a tali sistemi, in modo sostenibile: una necessità che coinvolge ogni livellosocietà, dalle aziende ai governi fino ai singoli cittadini. ...