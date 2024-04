Sorpresi mentre rubano auto | ladro arrestato ma complice in fuga

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoVengonodai carabinieristavano rubando un’: unvienel’altro è ricercato. E’ accaduto a Brusciano, in provincia di Napoli. I militari in servizio antirapina della compagnia di Castello di Cisterna hanno notato due persone a bordo di un’fare movimenti sospetti. A quel punto li hanno pedinati e, in via dei 2 pini, uno dei due è entrato in una Lancia Y dopo averla forzata. E’ stato immediatamente bloccatoil suoè scappato a bordo dell’con cui si spostavano. L’inseguimento è durato quasi 2 chilometri fino a quando il fuggitivo non è andato ad impattare su un altro mezzo lí parcheggiato: il...