“Sono arrivati anche loro” Isola dei Famosi | chi sono i due nuovi naufraghi vip

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 aprile 2024)dei2024, di tutto e di più nella seconda puntata del reality di Vladimir Luxuria. Giovedì 11 aprile nessun eliminato ma solo Samuel Peron preferito, poi un ritiro. Dopo appena 3 giorni trascorsi in Honduras, Francesca Bergesio è stata costretta a lasciare il gruppo a seguito di un infortunio al ginocchio. “Mi dispiace moltissimo, ma questo non è un ritiro, davanti alle questioni di salute…la salute viene sempre prima di tutto. Ti vediamo infortunata. Ci saranno tante altre occasioni per te, purtroppo devo dirti che per te l’deifinisce qui”, ha detto la conduttrice.altri due concorrentifuori dai giochi sempre per motivi di salute. Si tratta di Greta e Aras che In collegamento video hanno svelato di avere riscontrato il Covid a ...