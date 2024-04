Sonia Bruganelli sale in cattedra e dà i voti a Luxuria e al cast de L’Isola

Giovedì 11 aprile, su Canale 5 va in onda la seconda puntata dell' Isola dei Famosi. Il reality, condotto da Vladimir Luxuria, vede come opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli . Proprio ... (today)

Dieta persona un nuovo regime dietetico che ricalca uno stile di vita sano ed equilibrato per perdere peso e rimanere in forma come fa Sonia Bruganelli: vediamo di cosa si tratta Rimanere in forma ... (sportnews.eu)