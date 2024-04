Sommella | “Manna può essere un profilo alla Giuntoli”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 12 aprile 2024) Marco, agente di Ciro Immobile ha rilasciato dichiarazioni a Radio Goal. In onda su Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del suo assistito, degli attaccanti del Napoli, die di Conte. Di seguito le sue parole.sul calciomercato “Il mercato lo muovono più i giornalisti che noi (scherza ndr.) Finchè non si delineano i vari direttori sportivi e i vari allenatori è ancora presto.”su Simeone, Raspadori e Immobile “Simeone? Sia lui che Raspadori vogliono giocare di più, ma si gioca in undici e qualcuno dev’penalizzato. Simeone è un ottimo giocatore, viene da due anni da vice Osimhen e ci sta che abbia giocato di meno. Immobile? Ha due anni di contrattoLazio, per ora resta lì, è una bandiera, un’icona della Lazio. La stagione è ...