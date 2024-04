Soldati stranieri nell' esercito italiano in cambio della cittadinanza | l' ultima folle proposta del governo

(Di venerdì 12 aprile 2024) È unadavvero discutibile quella di arruolare migranti regolarie Forze Armate italiane indel rilascio. Si tratta dell’idea al vaglio del MinisteroDifesa guidato da Guido Crosetto, secondo quel che in esclusiva riportano alcuni organi di stampa. Vedremo

Migliaia di manifestanti pro-Ue in Georgia di nuovo in piazza contro la legge sugli agenti stranieri - Bruxelles - I cittadini della Georgia tornano a invadere le strade di Tibilisi, in protesta contro il nuovo tentativo del ...eunews

Celebrazioni e ricordo della figura di Ettore Bianco comandante in capo della battaglia di Bosco Martese - Celebrazioni e ricordo della figura di Ettore Bianco comandante in capo della battaglia di Bosco Martese. L’Associazione Nazionale Partigiani D’Italia (A.N.P.I.) della provincia di Teramo, ...ekuonews

Francia e Regno Unito festeggiano 120 anni di cooperazione: simbolici cambi della guardia congiunti - L'Entente cordiale del 1904 ha risolto le precedenti controversie e migliorato significativamente le relazioni tra i Paesi, aprendo la strada alla loro alleanza nella Prima e nella Seconda guerra mond ...it.euronews