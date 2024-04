Sofia Castelli uccisa dal fidanzato nascosto nell’armadio | oggi la sentenza La difesa | “Omicidio non premeditato”

Durante il processo per l'omicidio di Sofia Castelli , l'imputato reo confesso Zakaria Atquaoi ha chiesto "scusa a tutti quelli a cui ho reso disagio". Come può un assassino definire l'omicidio che ... (fanpage)

“Voglio chiedere scusa alla famiglia e a tutti quelli a cui ho causato disagio ” ha esordito così Zakaria Atqaoui in udienza per l’omicidio di Sofia Castelli , l’ex fidanzata che ha ucciso a ... (thesocialpost)

Grottaferrata – Finali Giochi Matematici: la dirigente dell’IC Falcone si complimenta con Sofia ed Elia - Sofia Vinciguerra ed Elia Ferola, studenti dell’Istituto Comprensivo Falcone di Grottaferrata, disputeranno la finale dei Campionati Internazionali dei ...castellinotizie

Bvb Rsr Castelli Romani (calcio a 8, serie A2), Pozzi: “Gruppo forte, ora aspettiamo la finale promozione” - Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articolo La serie A2 della Bvb Rsr Castelli Romani è a un passo dalla promozione nella massima serie del calcio a 8. I ragazzi allenati da mister Alessan ...osservatoreitalia.eu

Frascati Scherma, sette podi nella qualifica regionale per il campionato italiano Assoluto Gold - Tempo di lettura 1 minuto Clicca e condividi l'articolo Frascati (Rm) – Sette podi per il Frascati Scherma nella qualifica regionale per il campionato italiano Assoluto Gold che si è disputata ad Aric ...osservatoreitalia.eu