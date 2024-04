Social recruiting | sai cos’è e perché devi fare attenzione?

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di venerdì 12 aprile 2024) La crescente diffusione deinetwork ha modificato profondamente le modalità di accesso alle informazioni da parte dei recruiter, che fanno ricorso a questo strumento per la ricerca dei candidati con una maggiore costanza rispetto a prima. In questa cornice, una recente indagine di The Adecco Group, condotta su un campione di circa 500 recruiter, ha evidenziato il ruolo cruciale deimedia nel processo di reclutamento moderno, al punto che il 51% dei recruiter dichiara di essere stato influenzato negativamente durante il processo didopo aver controllato il profilodi un candidato.: fate! Un dato in crescita notevole rispetto a 10 anni fa, quando pesava solo per il 12% dei recruiter, ma anche ...