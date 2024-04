SOCIAL – Milan | Rafael Leao furioso | litiga con un giornalista nel post partita  Il video

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 12 aprile 2024) Al termine dellatrae Roma, terminata 0-1,è stato protagonista di una discussione con un. Il video Il simbolo della sconfitta delai danni della Roma di Daniele De Rossi, nella gara di andata valevole per i quarti di finale dell’Europa League, è stato sicuramente. Il portoghese in maglia numero 10 è, infatti, stato il protagonista negativo della serata sia in campo che fuori. Al termine della gara, nella mixed zone, Rafa si è scagliato contro unche stava registrando una diretta per la sua tv, probabilmente per un fraintendimento, e gli ha detto: “Fai bene il tuo lavoro”. Il tutto si è, poi, concluso lì, con il portoghese che ha lasciato lo stadio. Una polemica ...