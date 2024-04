Smantellato un supermarket della droga a Castiglione delle Stiviere | sette arresti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024)(Mantova) – Avevano creato undello spaccio in un appartamento nel quartiere “Cinque Continenti” di. Ricevevano clienti dall’Alto Mantovano e da tutte le province limitrofe, di fatto divenendo un vero e proprio punto di riferimento per l’acquisto di sostanza stupefacente. Per questo motivopersone sono finite in carcere questa mattina per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, arrestate dai carabinieri. In campo i militari del Comando Compagnia di, coadiuvati dai Comandi di Peschiera del Garda e Desenzano del Garda, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare in carcere ...