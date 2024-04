SIW | Info & Card finale “Tutto X Tutto 2024”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 12 aprile 2024) SIW Sabato 13 Aprile – Cascina (PI) SIW Training Center – Via ToscoRomagnola 32/34 Inizio Show Ore 21.00 30-Minute Iron Man Match for SIW Superior Italian Championship Steve Valentino (c) Vs Rafael 5-Way Match for SIW Superior WILD Title Swan (c) Vs Caesar Vs Cairo Vs Thunder Kid Vs Vertigo SIW Superior Tag Team Title BBB (Mirko Mori; Nico Inverardi) (c) Vs Adriano; Ema Corsi Picchio Vs Matt Disaster