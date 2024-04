Sisma | ok dalla Camera a ricognizione fabbisogni per Ancona e Umbertide

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Quello approvato questa mattinaCommissione Bilancio dellaal Decreto- legge n.19 (il cosiddetto Pnrr) e? un emendamento di indubbio rilievo e interesse per i cittadini dei territori di Marche e Umbria, in particolare di, colpiti dagli eventi sismici avvenuti, rispettivamente, il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023. La Struttura Commissariale 2016 che guido, in ragione delle professionalita? e competenze altamente qualificate grazie all'esperienza maturata in questi anni, si e? messa a disposizione del Governo al fine di compiere ladeiper la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito quei territori. Questo ...