Sinner vola in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo

AGI - Jannik Sinner ha confermato di trovarsi a suo agio sui campi in terra rossa del Country Club del Principato di Monaco. Il tennista di San Candido, numero due del mondo e del seeding, ha ... (agi)

Jannik Sinner si prende la rivincita . Il tennista altoatesino sconfigge in tre set Holger Rune con il punteggio finale di 6-4 6-7(5) 6-3 dopo due ore e trentanove minuti di grande battaglia e vola ... (sportface)

Jannik Sinner vince ancora e vola in semifinale, occhi puntati sul prossimo match - Montecarlo. Jannik Sinner, l'uomo dei record, vince di nuovo. Batte Rune e vola in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo. L'italiano sconfigge il danese Holger Rune per 6-4 6-7 6-3. Tre ore di ...rtl

