Sinner va in bianco | guanto di sfida lanciato

(Di venerdì 12 aprile 2024), questo sì che potrebbe essere un invito a nozze per il campione di San Candido. Vede già tutto. Novak Djokovic è come rassegnato. Sa bene di avere ancora tantissime cartucce da sparare, ma sa altrettanto bene che i cani all’osso sono così affamati che le chance di rimanere aggrappati alla vetta del ranking Atp sono ormai ridotte al lumicino. Tanto più che l’obiettivo della sua stagione non è neppure quello di chiudere l’anno ancora una volta da numero 1. Jannik(Instagram) – ilveggenteNole è molto realista. La missione di questo 2024 è portare a casa una medaglia olimpica ed è per quella che si sta allenando in questo momento così delicato della sua carriera. Non per i punti, non per la classifica. La soddisfazione di stare al vertice per un tempo infinito, d’altra parte, se l’è decisamente tolta. Per il resto, si ...