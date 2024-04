Sinner torna in campo oggi | orario | avversario e diretta tv dei quarti di Monte-Carlo

(Di venerdì 12 aprile 2024) E’ iniziato lo spettacolo deidi finale del torneo di, primo Masters 1000 su terra della stagione 2024 di tennis. Ad aprire le danze sono Tsitsipas e Khachanov, conche scenderà inal termine di questo match. Il tennista altoatesino affronta Rune, un anno dopo la semifinale del torneo ATP didello scorso anno, persa dall’attuale numero 2 al mondo., dunque, va a caccia del riscatto contro il danese.-Rune,tv La sfida ditrae Rune, la seconda del programma odierno, è prevista non prima delle 13.00. Il match sarà trasmesso insui canali Sky e sarà visibile in ...

Si apre una nuova settimana ed è a Montecarlo che lo sguardo tennistico si rivolge in fatto di stagione sulla terra rossa. Nel Principato i tennisti più forti si confronteranno per dare seguito a un ... (oasport)

Nel tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo oggi ci sarà l’esordio dell’azzurro Jannik Sinner , testa di serie numero 2, il quale dopo aver usufruito di un bye al primo turno, entrerà in ... (oasport)

Dopo una sconfitta in doppio che aveva fatto suonare qualche piccolo campanello d’allarme, Jannik Sinner sembra aver preso confidenza anche con la terra rossa: a Montecarlo, il tennista azzurro ha ... (thesocialpost)

Ragazza uccisa, arrestato tornava spesso nelle Marche - A Fermo, città dove ha vissuto per anni, alcuni suoi coetanei, lo descrivono come un ragazzo tranquillo, alla moda, sorridente, quindi nulla che potesse far pensare alla possibilità di un atto così ef ...ansa

Novak Djokovic torna a sorridere contro gli italiani: il tabù interrotto dal serbo - Una vittoria voluta, cercata, ed infine ottenuta dal numero uno del mondo, che veniva da un passivo non indimenticabile nelle ultime sfide contro i tennisti italiani. Il fuoriclasse serbo ha ...tennisworlditalia

Sinner sorprendente: "Io numero 2 al mondo Il mio obiettivo è un altro" - Le parole dell'altoatesino, che sfiderà Rune ai quarti di Montecarlo, in conferenza stampa: tutte le dichiarazioni ...corrieredellosport