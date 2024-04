Sinner soffre ma si libera di Rune | è in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dopo oltre 2 ore e mezza di partita, non senza qualche difficoltà, Jannikriesce a sbarazzarsi di Holgernei quarti di finale del torneo Atpdi Monte Carlo e raggiungere la. Il match dei quarti di finale si chiude sul risultato di 6-4; 6-7; 6-3. Incontrerà ora Stefanos Tsitsipas, che ha battuto agilmente il russo Karen Khachanov in due set, 6-4, 6-2, e in appena 1 ora e 22 minuti di gioco. Il greco, 25 anni, ha già trionfato qui in due edizioni, nel 2021 e nel 2022, l’unico Mastervinto della sua carriera. Nel match contro il danese,è riuscito a strappare il primo turno di battuta al quinto game, difendendo poi il vantaggio e conquistando il primo set. Quello che poteva sembrare il solito copione dell’italiano, diventa ...