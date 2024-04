Sinner-Rune | oggi quarti di finale a Montecarlo | orario tv e streaming

(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – Jannikcontro Holgerneididell’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, numero 2 del mondo, negli ottavi ha battuto nettamente il tedesco Jan-Lennard Struff evenerdì 12 aprile affronta il danese, testa di serie numero 7, che ha piegato in 3 set il bulgaro Grigor Dimitrov. Il match, in diretta tv e, è il secondo in programma sul campo centrale e non comincerà prima delle 13. Il primo match del giorno è quello che oppone il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 12, al russo Karen Khachanov, numero 15 del tabellone. Quindi, toccherà ae a. Dopo la sfida dell’azzurro, in campo il serbo Novak Djokovic. Il numero 1 del mondo, reduce ...

Sinner-Rune oggi in diretta all'ATP di Montecarlo 2024 per i quarti di finale del torneo di tennis: orario dell'incontro e dove vederlo in TV e streaming.Continua a leggere (fanpage)

Come vedere in TV e in streaming Sinner - Rune, quarti di finale ATP Montercarlo - Sinner affronta Rune nei quarti di finale dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo: ecco a che ora gioca e come vedere l'incontro in streaming e in TV ...tecnologia.libero

Sinner-Rune a Montecarlo: orario e dove vedere i quarti di finale. Jannik deve vincere per tornare numero 2 al mondo - Non si ferma Jannik Sinner all'Atp di Montecarlo: dopo aver superato il tedesco Struff in due set (6-4, 6-2) negli ottavi di ieri, è ora dei quarti di finale sulla terra rossa ...leggo

Rune-Sinner, Atp Monte Carlo: orario, diretta tv, streaming, pronostici - Rune-Sinner è un match valido per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Monte Carlo: orario, pronostici, diretta tv e streaming.ilveggente