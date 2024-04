Sinner-Rune all’Atp di Montecarlo vale le semifinali | Diretta 5-4

Quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo : Jannik Sinner contro Holger Rune. Segui la cronaca in diretta della partita: 4 a 3 – Un grande rovescio lungolinea, il quinto ace del match e altre ... (ilfattoquotidiano)

Nel Masters 1000 di Montecarlo il n. 2 del mondo Jannik Sinner sfida il n. 7 Holger Rune nella rivincita della semifinale di un anno fa. Il danese sempre in mezzo alle polemiche (corriere)

40-15 In rete la palla corta del danese. 30-15 Bravo Sinner, gioca in verticale e chiude con una decisa volée di diritto. 15-15 Servizio e diritto ... (oasport)