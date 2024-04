Sinner rischia ma ferma anche l' indisciplinato Rune | c' è Tsitsipas in semifinale a Montecarlo

(Di venerdì 12 aprile 2024) Jannikva inal Masters 1000 di. L’italiano ha sconfitto il danese Holgerper 6-4, 6-7, 6-3. Grandissimoche questa volta non cade nella trappola:l'aveva buttata in caciara ancora una volta. Il danese ha fatto temporaneamente sospendere l’incontro dopo aver litigato con l’arbitro. Il danese era stato richiamato per aver «zittito» il pubblico....

Jannik Sinner svetta in cima alla ATP Race , la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso di svolgimento. Il tennista italiano ha vinto ... (oasport)

Sinner - Tsitsipas in semifinale all'ATP di Monte Carlo 2024: a che ora è la partita e dove vedere in diretta il match · Tennis - Sinner tiene il servizio a zero e va al tie break ... Alexander Zverev (7-5, 7-6 3), pur rischiando nel secondo set dopo essersi portato avanti sul 5-0 e aver mancato due match point. Ai quarti di ...olympics

Montecarlo, Sinner vince la battaglia con Rune al terzo set: è in semifinale. E resta numero 2 al mondo - Un Jannik Sinner monumentale riesce a superare anche i giochi mentali di Holger Rune. È servita una battaglia lunga tre set, due ore e 42 minuti, per guadagnare la semifinale del Masters 1000 di Monte ...ilfattoquotidiano