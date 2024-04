Sinner guarda a Tsitsipas | “Sarà una partita diversa Mi aiuterà per il resto della stagione sul rosso”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) Jannikprosegue nel suo inizio dida sogno e vola in semifinale anche nel Masters 1000 di Montecarlo, il primo importante torneo sulla terra battuta. L’azzurro ha battuto nei quarti di finale, in un match durissimo, il danese Holger Rune, vendicando la sconfitta patita un anno fa. Le sensazioni dell’altoatesino in conferenza stampa: “Ho avuto alcune opportunità nel secondo set, ma non sono riuscito a sfruttarle. Ma, sai, questo è il tennis. A volte le sfrutti al primo break point, a volte no. Ho solo cercato di rimanere concentrato. Ho avuto delle chance nel tiebreak, poi lui ha giocato un punto molto buono. Poi, la mia risposta è uscito di poco, ma, sai, può succedere. Ho solo cercato di rimanere concentrato per il terzo set. Mi aspettavo unamolto dura, ed è stata così oggi, quindi sono molto orgoglioso di ...