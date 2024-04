Sinner contro Rune oggi | quarti di finale Montecarlo | diretta

(Di venerdì 12 aprile 2024) L'azzurro deve vincere per mantenere la seconda posizione in classifica JannikHolgerneididell'Atp Masters 1000 di. L'azzurro, numero 2 del mondo, affronta il danese, testa di serie numero 7. Il 22enne altoatesino deve vincere per mantenere la seconda posizione in classifica. Un anno fa,ha

Jannik Sinner ha sconfitto Jan-Lennard Struff in due rapidi set e si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo . Il tennista italiano, attuale numero 2 del mondo, ha regolato ... (oasport)

L’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia di tennis promette una novità entusiasmante: un vero campo in terra battuta verrà installato nel cuore di Roma, precisamente in Piazza del Popolo , per ... (thesocialpost)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.04 L’in contro sarà preceduto dalla partita in corso di svolgimento sul Centrale tra Stefanos Tsitsipas e il russo Karen Khachanov . Il greco ha vinto il ... (oasport)

Monte-Carlo Sinner contro Rune per conquistare la semifinale, segui la diretta 1-2 - 12 Atp ha battuto in due set il russo Karen Khachanov, numero 17, con il punteggio di 6-4, 6-2. In semifinale Tsitsipas attende ora il vincente del prossimo match tra l'azzurro Jannik Sinner, n.2 del ...lastampa

ATP Montecarlo, Sinner-Rune diretta live - ATP Masters 1000 di Montecarlo, diretta live del terzo match del numero due al mondo Sinner: Jannik sfida il danese Rune ai quarti di finale del torneo nel Principato ...sport.virgilio