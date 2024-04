Sinner commenta gli atteggiamenti di Rune | “So che può fare caos | io imparo Pensavo solo a me stesso”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) Jannikha sconfitto Holgerin tre set estremamente combattuti e si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano è riuscito ad avere la meglio contro il rognoso danese, mantenendo la calma dopo non aver chiuso due game in risposta quando era in vantaggio per 40-0 e non aver concretizzato due match-point nel tie-break del secondo set. Prova di maturità del fuoriclasse altoatesino, che ha così conservato il numero 2 al mondo e si è vendicato contro il numero 7 del ranking ATP. Janniktornerà in campo domani per fronteggiare il greco Stefanos Tsitsipas, con l’obiettivo di proseguire la propria avventura sulla terra rossa del Principato. Il fuoriclasse altoatesino ha analizzato la prestazione odierna a caldo: “Ci è voluto molto. Non è facile affrontare, ...