Sinner batte Rune | sul campo e in stile | lo show della lite con pubblico e arbitro non salva il danese video

(Di venerdì 12 aprile 2024) JannikHolger. L’azzurro ha avuto ragione del rivaleoggi nei quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo per 6-4, 6-7 (6-8), 6-3 e vola in semifinale dopo 3h48 minuti di match. Il campione altoatesino, numero 2 del mondo, supera il, numero 7 del tabellone, e con il risultato odierno conserva la seconda posizione nella classifica Atp alle spalle del serbo Novak Djokovic. Ma quella di oggi dinon è solo una vittoria sulche segna la rivincita dell’azzurro, sconfitto daun anno fa sulla terra rossa del Principato. Ancora una volta, infatti, la freddezza e la compostezza del fuoriclasse italiano non solo hanno agevolato il risultato agonistico e lo spettacolo, ma sono servite a impartire, ...

