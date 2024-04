Simon Harris | il nuovo premier irlandese a colpi di Tik Tok – Ascolta

(Di venerdì 12 aprile 2024) Su TikTok ha un milione di follower. Dai media è stato soprannominato 'TikTok Taoiseach', che in gaelico vuol dire capo o leader., classe 1986. A 37 anni è diventato il più giovane primo ministro della storiadopo le dimissioni a sorpresa il mese scorso dell'exLeo Varadkar.

